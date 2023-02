La soltera de First Dates que rechaza a su cita por la forma de comerse las almejas

Gorka y Juani han tenido una cita cordial, pero ella no ha sentido ningún feeling Entre las cosas que han hablado en la cena ha sido la forma de comer almejas

Gorka y Juani han tenido una cita en First Dates que no ha ido nada mal, sin embargo, ella no ha notado ni mariposas dentro del estomago ni tampoco ninguna otra clase de sentimiento. La verdad es que los dos solteros han sido presentados por Carlos Sobera mientras Matías servía las bebidas. A partir de aquí, aunque han decido cenar juntos, ella esperaba otro tipo de hombre para una primera cita, más alto y con otro físico.

Sin embargo, Juani se ha mostrado cordial y ambos han tenido una cena cordial donde se ha escapado incluso alguna broma de tono sexual. Ella ha visto en los platos las almejas y a partir de aquí ha quedado claro que le gustan pero no le gusta "chupar almejas". Al pedírselas Gorka la soltera se ha percatado de que no lo hacía "con sentimiento". Dejando claro la metáfora sexual que los dos han entendido.

Después de la cena, la verdad es que Gorka se lo había pasado muy bien y quería repetir. Juani en cambio ha aludido, en broma, a su forma de comer almejas para darle calabazas. Después de decir esto ha explicado, ahora de verdad, que no había sentido feeling.