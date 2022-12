Soltera de First Dates rechaza a su cita por ser un "apalancado" en la vida

Marc y Alba han tenido una cita interesante en First Dates pero la cosa no ha salido bien Alba buscaba a un chico más echado para delante, pero no lo ha encontrado en Marc

Marc y Alba han tenido una cita interesante dentro del restaurante de citas más conocido de la televisión. Allí han sido presentados en la barra por el presentador del programa, Carlos Sobera, con un atractivo Matías detrás de la barra. Tanto uno como otro han sentido cosas después de verse en el hall del restaurante, sin embargo una vez que se han sentado a cenar las cosas han empezado a torcerse. Aunque los dos jóvenes solteros han notado algo de sintonía Alba no estaba del todo convencida de que fuera su chico ideal.

En la cena, ambos han hablado de muchos temas y se han conocido algo mejor. Hasta aquí todo bien, pero ha sido al final de la velada cuando Alba se ha dado cuenta de que Marc era muy poco echado para delante, algo que ella quería en una pareja. Un chico que le hiciera sentir cosas y la volviera loca. Así, en la decisión final, él quería repetir, pero ella le ha dado calabazas.

"Me ha parecido un chico súper majo, súper simpático, he estado muy a gusto pero es verdad que no he sentido esa chispita y es verdad que yo busco a alguien más como yo, más echado para adelante, que me rompa los esquemas" ha confesado Alba al final de su cita en First Dates.