Esta soltera de 'First Dates' rechaza a su cita por no ser lo suficiente "masculino"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a David, un estudiante de 23 años al que le "gusta mucho el marujeo, conocer a gente. Saber quién ha dicho qué" y a Lorena, una joven de 21 años a la que le encanta la música.

La cita comenzaba de la mejor manera, y es que a ambos les había gustado la apariencia física del otro. Además, a ambos les encanta la música y eso es algo que les une. Por otro lado, a Lorena casi se le cae el espagueti de la boca al saber que el otro soltero no había visto Pulp Fiction ni tenía intención de hacerlo. "Tiene delito. ¿Quién no ha visto Pulp Fiction?", se preguntaba, incrédula, la participante.

La cita avanzaba y la conversación era fluida pero se notaba que faltaba algo. Tras charlar sobre el pelo rosa de David y que este quería comprarse unas zapatillas de Hello Kitty, la de Murcia ha confesado a los redactores del espacio que esto no era lo buscaba: "Yo buscaba otro tipo de relación. A un chico más masculino. No a ese típico amigo, muy amigo, que me llevaría de compras y le contaría mis cotilleos".

David 'First Dates' / SPORT.es

Al finalizar la cita, David si ha querido seguir conociendo a Lorena pero esta no. "A mí me gustaría tener una segunda cita, pero como amigos. No he notado ese feeling de pareja. Yo buscaba a alguien más masculino, por así decirlo", sentenciaba la soltera.