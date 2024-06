Esta soltera de 'First Dates' rechaza a su cita por no ser catalán: "Me cuesta hablar en castellano"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Celia, una barcelonesa de 25 años que quería un catalán como cita. Pero lo cierto es que su cita es Ben, un chico que es mitad inglés y mitad francés pero que lleva ocho años en España. Ella pedía un "hombre que tenga ganas de vivir la vida y que sea divertido e inteligente".

La cita comenzaba con los dos hablando de sus profesiones. Ben le contaba que es profesor de inglés y Celia, en cambio, le recalcaba que tenía muy poco acento británico. Tras esto ella dice que es catalana y que le estaba "costando hablar castellano".

Durante la cita se han interesado en uno por el otro y Celia quería saber si Ben creía en el horoscopo: ''Creo en el universo, hay cosas de la astrología que me parecen muy interesantes'', confesaba él. Celia por su parte confesaba no creer en nada. ''Cuando estoy sola hablo con un Dios que me invento yo'', declaraba Celia.

Celia confesaba que es tiktoker y que tiene 8.000 seguidores por lo que ya la reconocen por la calle. Este dato a Ben le ha llamado mucha la atención.

Ben se sinceraba y confesaba que se había olvidado la cartera. ''No puede ser que lo único que tenga traer no me lo haya traído. ¡Qué ridículo!'', aseguraba él. ''¿Pero lo has hecho aposta no?'', le decía ella. Al final, Celia ha pagado la cuenta y en la decisión final los dos se han rechazado, ya que han sentido más una conexión de amistad.

Celia no ha querido perder oportunidad y ha comentado su cita en redes sociales.