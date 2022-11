Una soltera de First Dates se quiere llevar a su cita a Turquía para ponerle pelo

Elisabeth y José Ramón han tenido sus diferencias estéticas durante la velada que han tenido Al final ella le ha dado calabazas al no sentir mariposas en el estómago

Elisabeth ha ido a First Dates en busca de un hombre que le volviera a hacer sentir mariposas en el estómago al igual que en una película romántica. Para tal cosa la staff del programa le ha concertado una cita con José Ramón, alguien que no ha conseguido ni mucho menos impresionarla. Él se ha encontrado con una musa perfecta, como bien ha dicho, pero a ella no le ha gustado físicamente.

Ella se ha definido como “la anti-mujer” puesto que está lista en cinco minutos, es más no soporta que sus amigos tarden más en arreglarse que ella. A Carlos Sobera le ha sorprendido que una mujer tan atractiva como ella estuviera soltera. Entre las aficiones que más ha sorprendido ha sido la de la pesca submarina: “Me encanta ira pescar pulpos”.

Por su parte José Ramón era un hombre que creía que sus años estaban bien llevados. Sin embargo, Elisabeth se ha encargado de decirle que eso no era así. Es más, hablando a cámara, ha comentado “¿Muy bien llevados? Me lo hubiera llevado yo a Turquía” ha dicho. Al final tras el reservado él quería repetir, pero ella ha comentado que no había sentido ninguna mariposa en el estómago.