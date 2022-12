La soltera de First Dates que quiere a alguien que "gane de 3.000 euros para arriba"

Daniel y Marta han tenido una cita cordial en First Dates, pero el amor no ha surgido por ningún lado La soltera al final ha decidido darle calabazas a su cita e irse por donde ha venido

A veces en First Dates los dos solteros que se presentan a una velada en First Dates comparte mucho más que aficiones, comparten la actividad a la que se dedican. Este ha sido el caso de Daniel y Marta, dos jóvenes que trabajaban en el ámbito de los detectives privados. Marta es una persona a la que le gusta la moda y dar consejos financieros que cree que algún día la convertirán en millonaria. Según decía no saldría con cualquiera, “con un repartidor y alguien en el paro, no llega, tiene que ser con un sueldo de 3.000 euros para arriba”.

Por su parte Daniel cuando ha visto a Marta ha quedado enormemente sorprendido, le ha parecido una chica muy guapa y sensual. Cuando los dos han descubierto que eran detectives privados la sintonía parece que ha llegado a la mesa, pero la cosa se ha ido enfriando luego. A Marta no le ha gustado Daniel, ni si siquiera luego de decirle que era de Vox y que le decían que se parecía a Abascal. Cuando estaban en la decisión final ella ha sido muy clara: “no me gustan con barba”. Así ha dado calabazas a su cita y se ha ido del restaurante sola.