Soltera de First Dates se queda a gusta en el reservado: “Menos besos que hay mucho covid”

Juan Carlos y Ana María han tenido una tensa a la vez que bonita velada Los dos solteros se han gustado, pero estaban muy poco sueltos en esto de conocerse

Ana María y Juan Carlos han tenido una bonita cita dentro de First Dates, sin embargo, también ha sido una cita llena de tensión porque no eran capaces de soltarse al otro. La verdad es que pasados los primeros miedos ninguno de los dos ha sabido como actuar ante el otro. Pero ello no ha querido decir que dentro de sí mismos no lo hayan pasado bien y se hayan divertido. Es más, se ha notado que se han gustado porque no han dudado en decirse sí en la decisión final.

Juan Carlos ha sido el que ha llevado en parte la voz cantante en la cita. El soltero ha querido hacer diferentes bromas, como por ejemplo que le gustaban mucho las almejas y los mejillones. Algo que Ana María ha entendido perfectamente, pero que no ha querido reiterar en el tema. No obstante, las bromas no le desagradaban.

El momento culmen de la cita ha llegado cuando ambos estaban en el reservado. Él quería darle un beso, pero ella ha sido muy clara y le ha comentado que "menos besos que hay mucho covid". Una respuesta que ha tenido mucha gracia. Al final en al decisión, los dos querían seguir conociéndose en una segunda cita y soltarse más.