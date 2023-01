Soltera de First Dates no se lo piensa dos veces antes de mandar “a tomar viento" a su cita

Ricardo y María han tenido una cita exprés en First Dates debido a ella María ha zanjado la cita después de saber que su soltero no quería nada serio

Ricardo y María eran una pareja de solteros ancianos que se han visto en First Dates. Ambos han ido al programa de la mano de sus hijas tras pasar por el programa. Ricardo, con 82 años, no quería ya nada serio. Era un tipo que se cuidaba, de campo y que iba en bicicleta a todos lados. Por su parte María buscaba a alguien con quien compartir los últimos años de vida que le quedan y así cuidarse mutuamente.

Los dos han sentido cosas en la entrada del restaurante y se han sentado a cenar. Sin embargo, la buena onda ha acabado aquí, ya que cuando han empezado a hablar las cosas se han torcido muy rápidamente. María, que era una mujer de armas tomar, no le ha gustado saber que Ricardo tenía una vecina que le atendía muy bien. El punto en el que ha estallado ha sido cuando él ha confesado que no quería nada serio.

Acto seguido la soltera ha pedido el postre y ha dicho “a tomar viento, yo no me lo pienso dos veces” y se ha levantado para terminar la cita. Las dos hijas de los solteros han entrado para intentar calmar las cosas, pero nada, no ha habido manera. En la decisión final no querían volver a quedar, ni a verse ni nada por el estilo.