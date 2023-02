Soltera de First Dates se "olvida" contar que tiene dos hijos viviendo con sus padres

Carlos y Junelly han tenido una cita que no ha podido ir mejor, pero ella no ha comentado un detalle Junelly, soltera y peruana, no ha contado que tiene en su país a dos niños viviendo con sus padres

En una primera cita, y más en First Dates, es importante ser sincero y no dejar ningún cabo suelto. Hay que abrirse a la cita y ver si ambas personalidades y vidas en general pueden tener la oportunidad de crecer juntas.

Carlos y Junelly han tenido dentro del programa una velada que no podría haber ido mejor. Los dos solteros se han gustado y han sentido cosas nada más verse. Una vez sentados, y conociéndose mejor, han tomado la decisión de tener una segunda cita.

Sin embargo, ha habido cosas que Junelly, peruana y con dos hijos en su país de origen, no ha contado. Por ejemplo el dato de que era madre no ha salido a la luz durante la cena. Carlos no ha sospechado nada y la verdad es que el soltero estaba encantado en general con todo lo que le estaba dando su cita. No obstante, ese detalle no ha salido a la luz. Junelly no ha visto ocasión y tampoco le ha dado importancia.

Ambos han quedado en que querían una segunda cita. No sabremos si Carlos aceptará que su soltera tenga dos hijos, pero los dos querían viajar a Perú para verlo, pese a la situación que ahora vive el país. ¿Qué viva el amor?