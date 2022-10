Soltera de First Dates odia la pasión taurina de su cita y le dan calabazas

Manoli y Juanfran han tenido una cita cordial pero al final el amor no ha surgido A Manoli no le ha gustado nada que su cita fuera taurino, a ella los toros le gustaban en el campo

Juanfran ha ido a First Dates en busca de una “buena morenaza que se subiera en su caballo en el Roció” sin embargo se ha encontrado con una mujer que no le gustaba nada el Rocío, ni montar a caballo ni tampoco los toros. Manoli es así, y ha defendido sus gustos frente a los de su cita. Así que la cita no ha pasado de lo cordial después de que ambos supieran que gustos tenían.

Juanfran era divorciado, pues había roto con su pareja después de 42 años casado con la misma mujer tras una desgracia familia: el fallecimiento de su hija en 2019. Ambos lo pasaron muy mal y el matrimonio se rompió. Él se define como muy andaluz, aunque Manoli la verdad es que no ha quedado demasiado satisfecha con lo que le ha contado, sin embargo, en la decisión final estaba dispuesta a tener una segunda cita.

Su soltero en cambio le ha dicho un “no” rotundo. Pues para Juanfran que no fuera taurina y que además no le gustara nada de lo que había propuesto ha sido relevante para su decisión, aparte de que no le gustaba físicamente. Otra vez será.