Esta soltera de First Dates se enfada al descubrir quién será su cita

"No, por favor", dice María Luisa cuando descubre a Agustín Ambos se conocían de haber bailado juntos en el pasado

No es la primera vez que una cita de First Dates reúne por casualidades de la vida a dos antiguos conocidos. Es lo que ha ocurrido en el último programa: Agustín y María Luisa, de 75 y 68 años respectivamente, acudieron al formato de Cuatro presentado por Carlos Sobera para encontrar el amor. Pero cuando ella descubrió que era Agustín el hombre con el que compartiría la cena, mostró su rechazo inicial.

"El baile es un poco puterío, unos van a una cosa y otros a otra. La mitad son babosos y asquerosos porque dicen unas barbaridades...", dijo Agustín tras descubrir que conocía a María Luisa de haber bailado juntos en alguna que otra ocasión. Quizás este fue el motivo por el cual ella, cuando vio que su cita era Agustín, espetó: "no, por favor... Hombre, por favor...". Eso sí, aceptó sentarse en la mesa y disfrutar de la cena pese a todo.

Fuera del plató, María Luisa explicó a First Dates lo ocurrido: "me saca él a bailar, claro, yo no. Bailo una pieza con él y adiós. Yo con él no puedo estar cuatro o cinco piezas bailando porque me pongo mal. Me baja la tensión". Parece que Agustín puede ser muy persuasivo y que baila demasiado, lo cual cansa a la otra parte de la cita.

A pesar de que la cena no fue nada mal, María Luisa admitió que desde el principio sabía que no iba a haber una segunda cita, pero se volverán a encontrar en la sala de baile.