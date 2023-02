La soltera de First Dates que se "marea" si ve muchas letras juntas

Cristina y Nico han pasado una muy buena velada en First Dates pero no estaban en sintonía Los dos solteros se lo han pasado bien, pero en la decisión final han surgido diferencias

Cristina y Nico eran dos jóvenes solteros que han ido a First Dates en busca de alguien que les complemente. Allí la verdad, en la barra, con una primera impresión positiva han decidido cenar juntos. Carlos Sobera les ha presentado y Matías les ha servido las bebidas. Una vez en la mesa, la verdad es que han disfrutado de una interesante velada hablando de todos los temas habidos y por haber. La verdad es que estaban muy contentos.

No obstante, según ha ido avanzado la velada, los dos han descubierto que tenían serias diferencias en cuanto a distintos puntos. Aquí es cuando las posturas han empezado a alejarse. Por ejemplo, Nico era un gran aficionado a la literatura, ella ha quedado bien claro que no le gustaba leer demasiado y que no estudio el grado de Historia para no leer. Según ha dicho “veo muchas letras juntas y me mareo, a no ser que sea la biografía de Belén Esteban, eso sí me lo leo”.

Después de esto, en la decisión final, los dos solteros se han dado calabazas mutuamente. Una pena porque hacían muy buena pareja. Una pena, ¡otra vez será!