Soltera de First Dates llama "infantil" a su cita por lo que ha dicho de la comida

Marina y Andrés han descubierto que tenían cosas en común pero también otras que les separaban Al soltero no le gustaban las verduras ni las frutas que "crujen"

Marina y Andrés han tenido una cita cordial dentro de First Dates, el restaurante de citas más conocido de la televisión. Los dos solteros se han presentado delante de Carlos Sobera, quien les ha recibido en la entrada y en la barra del restaurante. Ambos han descubierto que tenían muchas en común cuando los dos se han sentado a cenar dentro. No obstante, Marina ha descubierto cosas que no le gustaban nada de Andrés.

El soltero se ha mostrado "infantil" cuando ha dicho que él para comer era muy delicado. Marina ha comentado que a ella "le gustaba todo". Andrés ha contado que “A mí la verdurita como que no me hace mucha ‘ilu’. Me gusta triturada, lo que no me gusta es la textura en la boca”. Esto ha sorprendido a Marina, quien le ha parecido muy infantil. Sobre todo cuando Andrés ha continuado diciendo que tampoco le gustaba la fruta.

Andrés ha afirmado que no le gustaba la "fruta que cruje". Esto ya ha marcado un antes y un después para Marina, que se ha sorprendido mucho de que no coma ni fruta ni verdura. “Que no coma verdura ni fruta que cruja me parece un poquito infantil”.