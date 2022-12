La soltera de First Dates que no le tiembla la voz al hablar de sus pezones

Rochi y Juan Ramón han tenido una velada llena de directas e indirectas Juan Ramón estaba encantado con su cita, pero ella en cambio quería salir corriendo

Rochi y Juan Ramón son dos solteros que han ido a First Dates en busca de una persona especial, pero ella no ha querido quedar más con él después de lo que ha visto en la cena. Juan Ramón era un soltero muy echado para delante que no ha dudado en meterse en temas de sexo intentado ver que respondía su cita. La verdad es que ha sido el momento estrella de la velada y Rochi le ha mandado indirectas, muy directas, para que se le quitaran todas las ilusiones de repetir con ella.

Juan Ramón ha confesado que haciendo memoria había estado a lo largo de toda su vida con al menos 65 o 70 mujeres, ya no se acordaba. Así mismo a Rochi le ha comentado que le encantaban las mujeres "con los pezones grandes". Ella, después de escuchar estas cosas estaba un poco espantada y ha contestado que "los tengo pequeñitos y muy bonitos".

Al final, la decisión final Rochi ha sido muy clara y le ha mandado a paseo. Él se ha quedado con las ganas de seguir conociéndola, pero ambos eran muy diferentes. Así que, otra vez será.