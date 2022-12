Soltera de First Dates le pide abiertamente una cita a Matías Roure

Cristina no ha dudado en pedirle una cita a Matías después de los cumplidos de este Matías ha declinado la invitación, pero Cristina ha encontrado el amor dentro de First Dates

No es la primera vez, ni será la última, en el que Matías Roure, el barman de First Dates llama la atención de algunos solteros que van al restaurante, supuestamente a encontrar el amor. En el último programa ha sido Cristina, una treintañera de lo más pizpireta, la que se ha atrevido a lanzarle indirectas al staff del programa. La verdad es que no lo ha dudado ni un momento y se ha lanzado a pedirlo antes ni si quiera de conocer a su acompañante.

Tras los cumplidos de Matías a la chica, cumplidos que han ido dirigidos al color de su pelo y del conjunto que llevaba, esta le ha comentado “A ver si vas a querer tener una cita conmigo… ¿quieres una cita conmigo?” Una propuesta que él no ha dudado a su vez en declinar: “No puedo, tengo mucho trabajo, mi amor: me encantaría, pero no puedo” decía el camarero.

Poco después ha aparecido Allan, la cita de Cristina, un jugador de rugby francés que cumplía todos los requisitos en un hombre. Después de una bonita velada ambos han decidido irse juntos del restaurante.