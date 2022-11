Soltera de First Dates le da a su cita las calabazas más fuertes en la historia del programa

Ainhoa le ha dado calabazas en Jason sin cortarse un pelo, vamos, se ha quedado bien a gusta "Me he aburrido contigo" le ha dicho la soltera a su cita en la decisión final

Jasón (en la foto de portada) no ha tenido suerte encontrando el amor en First Dates. La verdad es que su soltera, Ainhoa, ha sido clara desde el primer momento con sus intenciones y bueno, aparte tampoco le ha gustado nada lo que ha visto. La velada entre ambos ha comenzado mal y ha continuado mal durante toda la noche. Él era un apasionado a las pipas Tijuana y a los videojuegos, con 24 años buscaba algo especial. Pero Ainhoa no iba a ser esa chica especial.

Cuando ha llegado el momento de la decisión final ella ha sido muy clara, tanto que hasta los espectadores se han quedado boquiabiertos: “Me he aburrido contigo, me pareces un tío que no pega conmigo, un poco flipado con una mentalidad retrasada para tu edad, no pasas de los diez años” le decía la soltera.

Jason parece que es un chico que no pilla las indirectas, puesto que él si creía que había química entre ambos. Es más, él quería repetir cita con ella. Cuando ambos se han despedido Jason le ha dicho “Nos vemos” y ella ha salido corriendo despavorida diciendo “no, no, no nos vamos a volver a ver”. Sin duda estamos ante las calabazas más fuerte de la historia del programa.