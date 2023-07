Una soltera de 'First Dates' se indigna tras conocer a su cita: "Tío, me habéis traído un llavero"

El formato ha juntado a David y Rocío El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en Cuatro

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a David (46 años) y Rocío (41 años). La primera impresión de la soltera no han sido nada buenas: "No me ha gustado nada. Y no por la estatura, que yo soy tipo chalé también, pero tío, me habéis traído un llavero (...) Es un Bisbal pero en juguete".

En cambio, la primera impresión del comensal ha sido bastante buena: "Me gustó. Tiene sus curvitas, tiene pecho, tiene un color de ojos bonitos... Me falta un poco de consistencia en las nalgas".

David ha asegurado que se quedó a las puertas de la primera edición de Operación Triunfo y ha hecho una confesión: "Nina no quería que entrara Juan Camus y que entrara yo".

El soltero ha comentado que se divorció hace tres años y que ahora está buscando piso, ya que vive con su madre: "¿Qué hago yo con un hombre de 46 años que no tiene ni vivienda propia? ¿Dónde vas chiquillo? Espabila en la vida", ha declarado Rocío.

Durante la cita, el comensal no ha parado de hablar, y es que ha confesado que habla por los codos. En un momento dado en la cena, la soltera le ha comentado que le tienen que dar Trankimazin: "¿Quién te aguanta así? Habla como un loro, no para (...) No me he enterado de nada"

En la decisión final, David ha asegurado que tendría una segunda cita con ella porque le ha gustado y tiene ganas de conocerla mejor. Rocío ha explicado que no tendría un segundo encuentro, pero que tendría una amistad.