Soltera de First Dates se indigna cuando su cita compara Barcelona y Madrid

Lisa y Miguel han tenido una cita divertida en First Dates hablando de Madrid y Barcelona Él prefería Barcelona, a ella eso no le ha sentado nada bien y se ha ofendido

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Miguel y Lisa han tenido una cita muy divertida dentro de First Dates, sobre todo cuando él ha comparado la ciudad de Barcelona con Madrid. Ahí parece ser que ha cruzado una línea roja para ella, puesto que se ha ofendido y lo ha comentado. Ambos se han visto en la barra del restaurante y han sido recibidos por Carlos Sobera. Después han decidido tener una velada juntos, a ver qué tal iba.

Una vez sentados en la mesa no han podido dejar de hablar de viajes y otros lugares del mundo. En concreto la ciudad de Nueva York ha sido muy mencionada. Luego ha venido la anécdota de Madrid y Barcelona. “Me parece una ciudad más bonita” decía cuando hablaba de Barcelona frente a la capital de España. Lisa no se ha cortado y le ha dicho “Me estás ofendiendo”.

Al final Lisa se ha dejado llevar al hablar de Madrid diciendo que es “sentir una libertad plena cuando camino por sus calles. Es una ciudad muy moderna, me gusta la gente de Madrid, me siento bien con la mentalidad que tienen aquí” decía.