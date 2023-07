Una soltera de 'First Dates' se ensaña con su cita: "Le voy a dar con el cazo en la cabeza"

El formato ha juntado a Gregorio y Paqui El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en Cuatro

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Gregorio y a Paqui. El soltero ha desvelado que tiene muchas amigas y que "no te puedes imaginar lo que tengo". La comensal ha asegurado que iba para monja, pero que cuando conoció "el mundo, elegí el mundo y no el convento de clausura".

Las primeras impresiones han sido muy diferentes. Por un lado, al sevillano le ha gustado: "Chapó. Me ha caído muy bien y es muy guapa". Por otro lado, Paqui ha confesado que no le ha acabado de llamar la atención: "A mí los sevillanos no me caen (...) De físico es muy poquilla cosa para mí".

Durante la cita, Gregorio no ha parado de tener buenas palabras para la soltera, mientras que ella en algún momento dado le ha respondido a los piropos y le ha dicho que es simpático: "Tendré que echarle alguna flor, ¿no? Pobrecillo".

El comensal ha asegurado que es "muy raro" para las comidas, ya que no le gusta ni la ensalada, ni el gazpacho, ni el picadillo, ni las lentejas, algo que no ha gustado a la malagueña: "No come nada". La soltera ha bromeado con que el próximo día que se vean le va a servir un plato de lentejas y se lo tendrá que comer, y si no lo hace "le voy a dar con el cazo en la cabeza y le voy a decir 'cómete las lentejas ya, venga'".

El soltero ha comentado que la guitarra es como su novia y que le encanta el flamenco. Al enseñarle las uñas largas, Paqui ha sentido un rechazo inmediato: "A mí las uñas largas en un hombre no me gustan". Aun así, casi al final de la cita, el comensal ha cantado una rumba, ha bailado y le ha gustado mucho su actuación: "Tienes mucho arte", le ha dicho la malagueña.

En la decisión final, Gregorio tenía esperanzas de que la soltera también quisiera un segundo encuentro con él, pero se ha llevado un chasco. "Me gusta un hombre más hombre, más grande, más fuerte", ha confesado Paqui, añadiendo que no ve al sevillano como su pareja.