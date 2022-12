Una soltera de First Dates desata la pasión de su soltero con estos comentarios

Juan y Silvia no han parado durante toda su velada de hablar de aspectos sexuales Ella hacia tiempo que no tenía relaciones sexuales y lo ha dejado sentir a su soltero

Silvia y Juan han tenido una bonita cita dentro del restaurante más conocido de televisión. Allí los dos solteros se han encontrado de frente con Carlos Sobera, el presentador, quien les ha acompañado a la barra donde les han servido las bebidas. Así ha sido como los dos han tenido una buena impresión y han querido sentarse a cenar. Silvia era camionera de profesión y lo llevaba con gran orgullo. La verdad es que se ha notado que le gustaba su trabajo, sin embargo, desde el primer momento ha dejado claro que necesitaba un hombre en su vida.

Juan ha estado ahí para eso, y ya desde el principio los dos han dejado claro que tenían una ardiente pasión sexual. No obstante, Silvia ha confesado que hacia mucho tiempo que no tenía relaciones sexuales con un hombre. Es más ha bromeado diciendo que se iba a haber traído "una escarpia y el martillo". Juan no se ha quedado callado y le ha comentado si le valía "un martillo percutor". Ella ha continuado la broma diciendo que necesitaba "una tuneladora".

Al final de la cita, en la decisión, los dos tenían muy claro que querían continuar viéndose y tener una segunda cita fuera del programa. Que viva el amor.