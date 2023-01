La soltera de First Dates que ha dejado claro que no le gustan ni las vacas ni el campo

Loli y José han tenido una cita que no ha salido de lo cordial y amable Loli era una persona muy afable y simpática, pero José no le ha entrado por el ojo de ninguna manera

Loli ha llegado a First Dates con muchas ganas de conocer a una persona con la que compartir sus aficiones y en general todos los aspectos de su vida. La verdad es que la soltera ha llegado al restaurante del amor con mucha alegría y energía. Allí se ha encontrado con el mítico Carlos Sobera, quien no ha dudado en preguntarle que qué es lo que buscaba en un hombre. Ella ha sido clara: que no mienta, porque ha tenido otras relaciones en las que esto ha matado el amor. Así mismo, y aprovechando el momento, Loli se ha sacado una foto con el presentador.

Poco después, allí se ha presentado José, su soltero, un asturiano igual que ella que tenía ganas de descubrir y encontrar el amor de nuevo. A pesar de que a Loli no le ha entrado por el ojo, ha decidido cenar con José y ver que sucedía a lo largo de la noche. Allí ambos han descubierto que tenían pocas cosas en común, sobre todo Loli ha sido la que ha encontrado más diferencias con este asturiano.

El tema ha sido que él era un hombre de campo y de vacas. Ella no lo era, al contrario, prefería ir a hoteles y a ciudades a pasarlo bien. Además de esto, Loli no ha sentido gran cosa por José, quien no le ha parecido atractivo. Teniendo esto en cuenta, en la decisión final Loli tenía claro que no quería una segunda cita con él. Otra vez será.