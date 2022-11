Una soltera de First Dates cuenta el drama que es ir no depilada por la calle

Violeta y Victoria han tenido una magnífica velada dentro del restaurante de First Dates Ambas estaban interesadas por las chicas, en especial Victoria

Violeta es una chica que ha ido a First Dates que está acostumbrada a que la miren mal y la juzguen por la calle. El motivo de esto es que no se ha vuelto a depilar, algo que según ella, ha hecho que le hagan fotos hasta en el tren. Por eso mismo Violeta ha comentado que los pelos ahora le sirven para saber como son las personas, si alguien la rechaza por no depilarse, ya sabe que tipo de personalidad tiene. “Soy vegana, considero que tengo conciencia de clase, soy de izquierdas y un poco hippie en general” ha asegurado.

A su encuentro ha ido Victoria, una chica que ha quedado encantada con su cita nada más verla. Tanto que no ha dejado de mirarla desde que ha entrado en el restaurante. Parece que ha sido amor a primera vista. Una vez se han saludado, las dos han decidido sentarse a cenar juntas y a conocerse un poco más. Ambas estaban interesadas por las chicas en general, aunque Violeta ha confesado que ella es pansexual y que ha tenido dos relaciones con chicos.

A partir de ahí todo ha sido sobre ruedas. Violeta ha llevado la voz cantante contando que había estado en un colegio del Opus Dei donde se hizo más rebelde aún. Al final, después del reservado, las dos han dicho un “Sí” rotundo a volver a quedar en una segunda cita.