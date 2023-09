Una soltera de 'First Dates' critica la vestimenta de su cita: "Hoy no es momento para venir de deporte"

El formato ha juntado a Belén y José El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en Cuatro

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Belén (43 años) y José (45 años). Al conocerse, la soltera se ha llevado un chasco por la vestimenta de su cita: "Viene poco arreglado, estamos en una cita, vamos a cenar... me hubiera gustado que se arreglara un poquito más. A mí también me encanta vestir deportiva pero hoy no es momento para venir de deporte. Tenía un jersey un poco de sport".

José en First Dates | Mediaset

La comensal ha explicado que le encanta hacer planes con su pareja o con amistades, pero que también le gusta ir sola, y ha querido saber si él lo aceptaría: "No tengo ningún problema. Dentro del respeto se puede hacer lo que quieras", le ha comentado.

Aun así, Belén ha dudado de su palabra: "Eso hay que verlo en el momento porque no me lo creo. Todos dicen 'no me importa', pero cuando llega el momento, ahí empiezan 'tenemos que hablar'.

En la decisión final, José ha asegurado que tendría una segunda cita con la soltera porque se ha quedado con ganas de conocerla más. En cambio, Belén ha explicado que no tendría un segundo encuentro como pareja porque hay algunos aspectos que no acaban de encajar en su vida.