Una soltera de 'First Dates' corta el rollo a su cita: "Yo no lo voy a responder"

El formato ha juntado este viernes a Génesis y Francisco El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado este viernes a Génesis (26 años) y Francisco (30). La soltera ha declarado que no es una persona fácil: "Tengo mala leche, tengo mal carácter pero estoy trabajando en ello (...) Soy celosa, siempre lo he sido y es algo que tengo". El comensal ha comentado que cuando se enamora es muy cariñoso: "Soy una persona muy detallista y me gusta darlo todo, preocuparme por ella y ser su apoyo".

Las primeras impresiones de ambos han sido distintas. Génesis ha explicado que no le ha entrado por los ojos: "Es un chaval guapo pero a mí no me gusta". Francisco ha declarado que se ha quedado impactado porque no es a lo que está acostumbrado, pero que le han "encantado sus ojos".

En un momento dado de la cita, el soltero le ha preguntado cómo es sexualmente, a lo que ella ha sido muy tajante: "Prefiero no responder". A él no le ha molestado, es más, le ha gustado porque le ha parecido "enigmática".

La pareja se ha dirigido al reservado y la pregunta era 'cuál es tu fantasía sexual', a lo que la palentina ha reiterado que no iba a hablar de eso: "Yo no lo voy a responder". El comensal sí que lo ha hecho, y ha confesado que es "muy fogoso" y que le gusta experimentar.

En la decisión final, Francisco ha explicado que le gustaría tener una segunda cita con ella porque se ha sentido muy a gusto. En cambio, Génesis ha comentado que no quiere tener un segundo encuentro porque no ve que haya futuro entre ellos fuera de una amistad.