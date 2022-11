Una soltera de First Dates confunde a Carlos Sobera: “¿Eres Karlos Arguiñano?”

Macarena no conocía a Carlos Sobera de la televisión, pues ella solo ve un programa La soltera venía buscando a un chico malo pero se ha encontrado con algo totalmente distinto

Macarena es una chica soltera que ha ido a First Dates en busca de un chico malote y en cambio se ha encontrado con un hombre que era un cacho de pan. La misma ha contado que solo ve un programa en televisión: “Mujeres y hombres y viceversa”. No salgo de ahí comentaba la soltera. Su cita, Jorge, ha llegado poco después al restaurante para ver que le tenían preparado los responsables del Dates.

Sin embargo, Macarena ha protagonizado un momentazo antes de que empezara su velada con Jorge. Cuando la misma ha llegado al restaurante y Carlos Sobera la ha acompañado a la barra. En ese momento, reflexionando que Sobera le sonaba de algo, le ha preguntado “¿Eres Karlos Arguiñano?” Sobera se ha sorprendido de la pregunta, tanto, que le ha preguntado a la soltera que si no veía la televisión. Aquí es donde ha contado que solo ve el mencionado programa de Telecinco. Las risas de los telespectadores por la pregunta ha estado servida.

Al final, las cosas no han ido muy bien que digamos. Los dos solteros no han congeniado y, aunque él quería repetir, ella ha tenido claro que no quería salir conociéndole fuera del programa.