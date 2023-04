Una soltera de 'First Dates' confiesa haber cogido "manía" a Shakira por su gran parecido

Este martes el programa ha juntado a María del Valle y a Óscar El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este martes el programa ha juntado a María del Valle y a Óscar. La soltera se ha definido como "una mujer muy femenina" que cuida el más mínimo detalle. "Hasta para ir al chino a comprar el pan tengo que ir en tacones", ha confesado. Ella es influencer y creadora de contenido.

María del Valle ha comentado que siempre le dicen que se parece mucho a Shakira, algo que no acaba de gustarle: "Ya la estoy cogiendo un poco de manía", ha asegurado.

Tras doce años de relación con su expareja no se ha sentido "amada y deseada", y ha llegado al restaurante para encontrar al amor. A pesar de que ha asegurado que "no creía en el programa", al ver a Óscar, su cita, ha cambiado de opinión: "No puedo pedir más, estoy contentísima de haber venido".

Los solteros han ido coincidiendo en los gustos, son muy presumidos y les gusta la compra. Estas casualidades han hecho que ambos quieran tener una segunda cita, ya que se han sentido muy bien durante la cita: "Tenemos una forma de pensar muy parecida", ha declarado María del Valle.