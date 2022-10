Soltera de First Dates sobre su cita en el restaurante: “Le veo muy ‘choni bravo”

Iván y Eisbel han tenido una cita cordial pero al final el amor no ha aparecido por ningún lado Él esperaba a una mujer más "jaquetona" ella en cambio ha quedado maravillada

Iván es un soltero que ha ido a First Dates con las ideas muy claras del tipo de mujer que quería, una mujer que le cuide y le consienta. A su encuentro ha ido Eisbel, una mujer que le ha parecido ideal pero no lo suficiente “jaquetona” como él mismo esperaba. Ella la verdad es que no ha podido quedar más contenta de lo que ha visto. Incluso Eisbel se lo ha imaginado en acción y ha declarado “le veo muy choni bravo”.

Una vez que se han sentado en la mesa ambos han empezado ha conocerse mejor. Iván es un friki de los tatuajes y ha asegurado sin dudar que en el amor se entrega al máximo. Es padre de dos hijos y estuvo 14 años con su anterior pareja. Eisbel por su lado ha comentado que ella en el amor le ha ido mal, aunque estaba convencida de que le quedaba mucho por recorrer.

En la decisión final, ella ha tenido claro que repetiría cita con él, sin embargo, no ha sido correspondida por Iván. Él le ha dado unas calabazas enormes porque según ha comentado no le ha gustado físicamente. Algo que a Eisbel le ha hecho risa.