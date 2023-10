Una soltera de 'First Dates' asegura que los extraterrestres existen: "Están gobernando el mundo"

El programa ha juntado a Sara y Juan El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Juan (30 años) y Sara (33). Durante la cita, la soltera ha asegurado que los extraterrestres existen: "Han estado en este mundo, está clarísimo... tanto antiguamente como actualmente. Pienso que hoy en día el estado de gobierno tiene contacto con ellos, y a través de eso están gobernando el mundo".

La comensal ha explicado que no se trata de una conspiración, sino, que es una realidad: "Al final el gobierno nos está intentando controlar y a través de las noticias nos controlan todo lo que quieren que nos metan en la mente (...) La tierra en realidad es plana, no es redonda, es todo mentira. Tú solo ves el sol, y cuando lo miras y hay nubes, de repente ves cómo salen los rayos, pero es que en realidad si el sol estuviese a tantos rayos luz como dicen, no se vería".

Sara le ha preguntado a Juan qué opina de los aviones que vuelan y dejan la marca en el cielo, algo de lo que el soltero no tenía ni idea y ella le ha explicado de qué se trata: "Están fumigando metales pesados para que tú respires y se te queden dentro del cuerpo".

La comensal lo tiene muy claro: "Nos intentan meter metales pesados a través de vacunas, de medicamentos o alimentos para controlarnos de cierta manera, porque al final todo es energía y los campos electromagnéticos que genera todo eso nos controlan (...) Si al final todo el mundo despertase espiritualmente el mundo sería de amor y paz. No habría maldad, corrupción, guerras"

Al final de la cita, en la decisión final, ambos han declarado que quieren tener un segundo encuentro porque se han quedado con ganas de conocerse más.