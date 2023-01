Soltera de First Dates anonadada por conocer a un especialista en Power Rangers

Larissa y Cristian han tenido una cita cordial aunque no hayan conectado como querían Ella era muy religiosa y él en cambio era un chico que se dedicaba al parkour

Larissa y Cristian han tenido una bonita cita en First Dates que lamentablemente no ha salido de lo cordial. Los dos solteros estaban buscando a una persona muy concreta con la que poder compartir su día a día y tener sobre todo algo especial de aquí en adelante. Sin embargo los dos estaban buscando cosas distinta, sobre todo ella, pues debido a que era muy religiosa no ha querido repetir con Cristian una segunda cita, al menos amorosa.

Sin embargo, los dos solteros han descubierto en el otro a unas personas interesantes. Cristian ha contado después de sentarse a la mesa que se dedicaba al mundo del parkour. Es más, ha confesado que había firmado un contrato para ayudar en los efectos de los Power Rangers. Larissa se ha quedado sorprendida con esto porque le encantaba el Power Ranger Rosa. Ambos les encantaba hacer ejercicio e iban al gimnasio a su manera.

Después de que Larissa le haya pedido una demostración de parkour a Cristian, este ha hecho un mortal hacia atrás de parado. Un movimiento que le ha salido perfecto. Una vez llegados a la decisión final ella no quería seguir quedando con él en plan amoroso, pues pensaba que iban a chocar fuerte en el tema de la religión.