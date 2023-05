Una soltera de 'First Dates' alucina con el parecido de su cita con este político: "Me ha chocado"

Este viernes el programa ha juntado a Espe El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este viernes el programa ha juntado a Espe (42 años) y Manuel (42). La soltera ha asegurado haber tenido mala suerte en el amor. Ella busca una relación larga, pero ha comentado que últimamente los chicos buscan relaciones esporádicas y no le gusta. En eso ha coincidido con su cita, y es que el sevillano ha explicado que busca una relación estable: "A mí el pitorreo de hoy en día no me va".

Cuando ha entrado el soltero, Carlos Sobera le ha comentado que se parece a un actor: "¡Cómo te pareces a Pepón Nieto! En la mirada y en el color de los ojos". Más tarde, ha añadido que "también se parece mucho a Santiago Abascal".

Manuel en First Dates | Mediaset

Espe ha pensado lo mismo, y es que ha visto un cierto parecido en su cita con el político: "Me ha parecido a Santiago Abascal, la verdad. La fisonomía, los rasgos... y me ha chocado un poco".

La primera impresión de Manuel sobre la soltera no ha sido muy buena, y ha confesado que no le ha gustado: "No me gustan las chicas de esa manera. Esas las veo yo todos los fines de semana cuando salgo a bailar. La veo muy moderna". Además, ha asegurado que no le gusta su estilo, y que le gusta "otra vestimenta de chica más normal".

Durante la cita, han tenido muchos momentos de silencio, ya que no se han gustado y han visto que la conversación no iba a fluir. Aun así, más tarde se han animado y han empezado a hablar y a conocerse un poco. A pesar de que se han caído bien, ambos han comentado que no tendrían una segunda cita porque no se han gustado físicamente.