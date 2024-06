Esta soltera de 'First Dates' alucina con el parecido de su cita: "Es un Bisbal pero en juguete"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a David, un gallego dispuesto a encontrar el amor y a Rocío, otra gallega que "tiene miedo a las relaciones por el miedo a sufrir el engaño otra vez". Anuncia que ha llegado al programa para encontrar "un hombre como Dios manda".

Nada más entrar a la cena Rocío ya se quejaba de su cita y expresaba que, a pesar de que ella no era muy alta, le habían traído a una persona bajita. "Me habéis traído un llavero, ¡coño!", le dijo al equipo del programa.

"Me recuerda al muñeco de El Fary que se ponía colgado en la luna del coche. Me lo imagino así, igualito ahí puesto, moviéndose hacia los lados", comentó entre risas la gallega. Y es que la cita proseguía y los solteros se iban conociendo cada vez más.

Ambos son cantantes en los ratos libres y David sorprendió al confesar que estuvo en la primera edición de Operación Triunfo. "Nina quería que no entrara Juan Camús en la academia y lo hiciera yo", confesaba. ''Es un Bisbal, pero en juguete'', afirmaba ella entre risas.

David se divorció en el confinamiento y tiene una hija de once años, pero por el momento vive con su madre. ''¿Qué hago yo con un hombre de 46 años que no tiene ni vivienda propia? Espabila en la vida'', aseveraba la soltera.

Al final, David sí que quiso volver a quedar con Rocío: "Es una chica que vale la pena conocer". Ella, en cambio, prefirió no tener una segunda cita: "No es mi tipo de hombre".