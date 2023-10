Una soltera de 'First Dates' alucina tras la confesión de su cita: "No me he traído dinero"

El programa ha juntado a Silvia y Alberto El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Silvia (21 años) y Alberto (21). Al conocerse , la soltera ha asegurado que el chico "tiene unos ojazos" y que es guapo. En cambio, el joven ha comentado que es muy guapa pero que no es su "prototipo de chica". Durante la cita se han ido conociendo y el murciano se ha percatado de que busca una mujer con mentalidad más abierta.

A la hora de pagar, el comensal le ha confesado que no llevaba dinero: "Tengo un problema. No me he traído dinero. Es que no me he traído ni la cartera, he venido solo con el móvil, estoy fatal de la cabeza. Tengo exámenes, tengo muchas cosas por delante y mira". La soltera ha alucinado y no ha entendido cómo se le ha podido olvidar, pero, finalmente, la joven ha acabado pagándole su cena.

En la decisión final, Silvia ha comentado que tendría una segunda cita con Alberto, mientras que el chico ha declarado que no tendría un segundo encuentro porque rompió hace un mes y medio con su expareja, y ha asegurado que no está preparado para tener una pareja.

Ante las declaraciones, la chica le ha preguntado que si no está preparado ni para tener una pareja ni está abierto al amor, por qué ha acudido al programa: "¿Por qué has venido aquí?". Alberto le ha explicado que no se cierra puertas a conocer gente "para una amistad o para que surja algo", y la soltera ha querido zanjar el tema: "Te la acabas de cerrar".