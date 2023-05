Una soltera deja en shock a su cita en First Dates: "No estoy para arrastrar absolutamente a nadie"

Han tenido una cita Isabel y Josmar El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este jueves el programa ha juntado a Isabel (28 años) y Josmar (33). La soltera ha comentado que necesita un hombre con mucho carácter: "A mí me gustan los chicos con mucho carácter porque es que sino me los como". El chico ha explicado lo que es para él el amor: "El amor para mí es disciplina, entrega, constancia, compromiso".

Las primeras impresiones no han sido muy buenas. Ella ha declarado que lo vio "muy paradito, muy tímido, no mostró la actitud de hombre que necesito yo". El soltero ha comentado que no le ha llamado la atención porque "era muy pequeña".

Isabel ha dejado claro que necesita una persona a la que le guste viajar, hacer cosas y ha dejado muy claro a su cita que no quiere a un soso: "No estoy para arrastrar absolutamente a nadie". Durante toda la cita, la soltera se ha dado cuenta de que Josmar no es el hombre que busca. "Lo tiene todo muy marcado (…) Necesito una persona que me deje ser".

En la decisión final, el soltero ha confesado que sí que tendría una segunda cita porque le ha llamado la atención su forma de ser, pero ella ha comentado que para establecer una relación amorosa no lo ve. Nota que es muy "paradito" y que revive viejos recuerdos que prefiere no volver a vivir, así que cada uno se ha ido por su lado.