Una soltera deja mal a su cita en 'First Dates': "Sólo falta que me digas que no follas"

El programa ha juntado este jueves a Gabriela y Diego Entre ellos no ha surgido el amor, pero sí, una amistad

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este jueves, el programa ha juntado a Gabriela (56 años) y a Diego (58). A lo largo de la cita, ambos han ido descubriendo que no tienen nada en común, pero aun así, han pasado un buen rato durante la cena.

La soltera ha dado mucha importancia al sexo durante la cita, y ha asegurado que es "una señora en la calle, una mujer en casa y una puta en la cama". Además, le ha explicado que a lo largo de su vida ha hecho de todo "menos drogas y prostitución".

Son muy diferentes, ya que Diego ha comentado que le gusta leer y estar en casa, y eso es algo que no ha gustado a Gabriela: "Sólo falta que me digas que no follas", ha comentado. El pretendiente ha asegurado que sí que lo hace, y que la última vez fue hace un mes y medio. Aun así, ha asegurado que ya no le da tanta importancia al acto sexual: "No me guío ya por el sexo".

Gabriela ha tenido muy claro que no le ha gustado Diego: "No me ha gustado nada. Sin planchar, todo sudado". La soltera cree que para ir a un lugar como 'First Dates', debería haberse arreglado un poco. En la decisión final, se ha podido observar que no tienen ese feeling que necesitan para entablar una relación amorosa, pero se han despedido entre risas.