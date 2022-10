La soltera que no se deja invitar en First Dates por esta razón

Jessica y Borja han tenido una cita cordial donde ella ha llevado la voz cantante por su profesión Ella, boxeadora reputada, no ha sentido chispas por su soltero en First Dates

Jessica es una mujer de armas tomar y nunca mejor dicho. La soltera ha ido a First Dates a encontrar a un hombre que la quisiera y que la trata bien. Sobre todo, lo que quería Jessica es que a su cita no le diera miedo sus puños de acero, ya que ella era boxeadora profesional y era un trozo de acero en el ring. Sin embargo, a pesar de sus buenas intenciones, se ha encontrado en el restaurante con un soltero que no le ha llamado nada la atención.

Jessica ha ido al programa con un maletín, el cual era una sorpresa para que su soltero viera lo que iba a encontrarse. Dentro de la misma había un cinturón de campeona de boxeo. Lleva tantos años en este mundo que tiene su propio mote: chocolatito. No obstante, ella no es una persona arisca, al contrario, muy cariñosa y besucona con su entorno.

Su cita, Borja, ha intentado conquistarla con todas las buenas intenciones. La jugada no le ha salido bien porque luego la boxeadora no ha caído, pues su cita con el relaciones públicas no le ha encantado. Al final le ha dado calabazas, aunque él le ha intentado pagar la cena e invitarla. Ella ha respondido con un “no, que luego te la debo”.