Esta soltera corta en seco a su cita en 'First Dates': "No me van a desvirgar a la vejez otra vez"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a José María, es algo cascarrabias pero se define como un gran amigo de sus amigos aunque: "si hay que mandar a alguien a la mierda se le manda" ha dicho. No se acuerda de lo que es estar en pareja porque lleva solo desde que se separó de su primera mujer, y ahora le gustaría encontrar a una recién jubilada para compartir su tiempo.

A cenar con él ha llegado Julia una mujer de 74 años muy moderna: "me pongo el pelo rosa, pulseras larguísimas, me he puesto la cadena de un perro..." decía comentando su look y se siente orgullosa porque aunque se tinta el pelo de rosa sigue teniendo melena: "Es que no tengo canas, soy una superdotada" ha dicho a los cámaras.

Durante la cita Julia le ha contado que tiene un hijo de casi 60 años y una hija con 48 y que además ya tiene un nieto de 36. José María le ha dicho que no aparentaba la edad que tenía aunque en privado ha afirmado que la veía "algo mayor para él".

En cambio a Julia su cita le ha parecido "más guapo que Robert Redford" pero aún así cuando Jose María le ha preguntado qué buscaba en su pareja ella le ha dejado las cosas claras desde el principio: “sexo no busco, llevo ya muchos años y no me van a desvirgar a la vejez otra vez, eso se ha cerrado ya”, le ha soltado.

Pero a él tampoco le ha importado mucho porque a su edad "hay cosas que funcionan a medias" y le ha parecido perfecto "si no hay hambre para que vas a comer". Así que cuando han dejado claro que no habría ningún tem asexual entre ellos se han empezado a conocer algo más y al final, hasta ha sonado la flauta porque ha habido beso y han quedado para una segunda cita.