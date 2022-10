Soltera sobre la comida que le han puesto en First Dates: "Esto huele a chino"

Indara y Alejandro han tenido una cita en First Dates bastante graciosa y ambos han quedado encantados Ella se dedica al mundo del Tiktok y parece que no le va nada mal

Indara y Alejandro han tenido una cita bastante simpática y graciosa dentro de las paredes de First Dates. Los dos solteros se han presentado ante la comitiva y se han sentado a cenar juntos. Ella ha confesado que nunca ha tenido novio, es más no sabe si es porque no la soportan o porque no sabe buscar. Según ha contado, lo que más le gusta del mundo es una croqueta de bacalao al pil pil. Así mismo, en Tiktok también tiene su audiencia.

Durante su cena, ha habido un momento que ha sido para recordar. Cuando a ambos les han traído el segundo plato, que parecía de comida asiática, ha exclamado un gran “Esto huele a chino”. Un comentario que ha hecho reír sin parar a su cita, Alejandro. Es más, el soltero ha quedado tan encantado con ella que ha comentado que “esta chica es 10 de 10 en locura”.

En cuanto a su labor en Tiktok, Indara ha comentado que un día subió un vídeo que casi tuvo un millón de reproducciones, así mismo ha confesado que “seis mil y pico seguidores”. “Hago la mongola, subo cosas de mi vida, me caigo en una discoteca, me dan dieciocho balazos…”.