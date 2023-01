Soltera a su cita tras proponerle un trío: “comer almejas no es algo que me guste demasiado”

Elody y Sergio han tenido una cita de lo más excitante en First Dates El tema estrella de la velada ha sido el sexo y las proposiciones de trío

Elody y Sergio han ido a First Dates a buscar el amor. Estos dos jóvenes solteros han conectado muy rápido y han disfrutado de una encantadora velada, también ha sido una cita bastante excitante. Los dos se han gustado, o al menos han sentido algo, nada más verse en la entrada del restaurante con Carlos Sobera y Matías delante. Tanto él como ella han aceptado cenar juntos para conocerse mejor. Aparte de su vida laboral, cosa que han repasado en cinco minutos, lo estrella de la cena ha sido el sexo.

Ella ha contado que había estado en una relación poliamorosa con un chico y una chica. Al escuchar esto Sergio se ha venido arriba y le ha preguntado si haría un trío con él y dos chicas. Elody ha sido clara, eso de comer almejas no es lo suyo. Sin embargo, no ha dicho que no y sobre todo, ambos estaban de acuerdo en que no quería un trío con otro chico. Según ha dicho Elody, ella era "más de hamburguesa de una sola carne".

Con tales declaraciones Sergio ya estaba muy arriba. En el reservado los besos no han tardado en llegar y al final, en la decisión, los dos tenían muy claro que querían seguir repitiendo fuera del programa en una segunda cita.