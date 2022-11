La soltera que cala a la primera a su cita: “Creo que es un ‘soy un truhan, soy un señor’”

Patricia y Valeriano han tenido una magnífica cita dentro de First Dates, los dos han disfrutado Ella le ha calado mucho y le ha comparado con la canción de Julio Iglesias de 'Soy un truhan'

Valeriano y Patricia han tenido una velada magnífica dentro de First Dates. Ambos solteros buscaban a alguien especial con la que compartir su vida y buenos momentos. Nada más verla, Valeriano ha quedado encantado con la belleza de su cita, y es que a partir de aquí él no ha dejado de lanzarle piropos. Tantos le ha lanzado que ella ha terminado ruborizada, es más, también ha quedado encanta pues le ha dicho que “Sí” a una segunda cita.

La verdad es que ha sido una cita modélica, llena de buenos momentos, pero también de anécdotas. “Cuando te encuentras un néctar que te agrada, ya no tienes que buscar otra flor” decía Valeriano. Sin embargo, Patricia no se ha dejado engañar por él, aunque le ha encantado su actitud, ella misma ha reconocido que “Valeriano, me da la sensación de que es ‘Soy un truhan, soy un señor’”.

Al final de la cita, ya en el reservado, los dos se habían gustado mucho y querían tener una segunda cita donde poder conocerse algo mejor. Patricia le ha pedido a Valeriano que no sea tan complaciente. Este le ha dicho que ha sido así para que se abriera y poder conocerse algo mejor.