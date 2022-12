Sobera se sorprende con el autoestima de esta soltera: “Los feos para las feas”

Andrea y Rubén han tenido una cita divertida, pero ella estaba buscando otra cosa Carlos Sobera se ha sorprendido de la autoestima que tenía Andrea por su físico

Andrea ha entrado en First Dates con una autoestima que ha sorprendido hasta al propio Carlos Sobera. Allí la joven soltera no ha dudado en decir que "los feos para las feas" cuando los dos han charlado sobre su próxima cita con Rubén. Ella se siente muy atractiva y eso no se lo iba a quitar nadie. Una vez que ha conocido a Rubén se ha llevado una gran decepción, ya que le ha considerado "un chico del montón".

Una vez la velada ha comenzado y los dos han estado charlando sobre sus respectivas vidas, Andrea ha descubierto que Rubén era un chico amable y en general buena personal. Interiormente era lo que estaba buscando, pero físicamente no le ha atraído nada. Tampoco le ha atraído su forma de vestir ni su forma de vida en general. Así lo ha dejado claro cuando los dos han ido a la decisión final tras pagar Rubén la cena.

Andrea ha mantenido su actitud sin inmutarse, le ha dicho a Rubén las cosas como ellas la pensaba. El soltero se ha llevado toda una sorpresa cuando ha descubierto que le iban a dar calabazas por esas dos razones. "Voy al gimnasio cinco días por semana" ha contestado este. De poco le ha servido y Andrea se ha ido con sus humos a otra parte.