La sincera confesión de este soltero de First Dates sobre su cita: “Me ha encantado”

Juanma y María han tenido una cita en First Dates que solo puede calificarse de perfecta Los dos solteros incluso se han agarrado de la mano en la parte final de la velada

Juanma y María han ido a First Dates en busca del amor. Cuando ambos se han visto a la entrada del restaurante lo cierto es que no se han llamado mucho la atención, el desastre parecía cernirse sobre la velada. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, ya que ha ocurrido totalmente lo contrario. La cena entre ambos no ha podido ser mejor y el final ha sido por completo feliz.

Cuando se han presentado Juanma ha asegurado que era soltero por decisión propia. Se ha considerado un “monje cartujano”, ya que según ha comentado no ha encontrado nadie que esté a la altura. Por otro lado, María esperaba encontrarse con alguien que le gustara y que le llamara la atención. Ha confesado que llevaba una semana de nervios y sin dormir mucho.

Una vez sentado en la mesa la conversación no ha podido ser mejor, ambos han estado hablando todo el rato, mostrando sus gustos, etc. Al final de la cena incluso los dos se han agarrado de la mano y las chispas han saltado. Después del reservado Juanma ha sido claro: “Me ha encantado”. Los dos han salido casi siendo pareja.