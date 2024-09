Quién es Silvia Alonso, una conocida actriz y la pareja de David Broncano

El lunes 9 de septiembre de 2024 se estrena en La 1 'La Revuelta', el nuevo programa de David Broncano en La 1 de RTVE con el que da carpetazo a 'La Resistencia', uno de los mayores éxitos de Movistar Plus+. Un proyecto de riesgo ya que obliga a Broncano a salir de su terreno de confort para dirigirse a un público generalista que puede no comprender su particular sentido del humor.

Coincidiendo con el estreno de 'La Revuelta', son muchos los que se preguntan quién es la persona que ha robado el corazón de David Broncano. No es otra que Silvia Alonso, chica con la que lleva desde 2021 y también muy ligada a la televisión y al cine.

Silvia Alonso es una reconocida actriz española que ha ganado popularidad tanto en la televisión como en el cine. Nacida en Salamanca, Alonso se ha consolidado como una de las figuras más destacadas en el mundo de la interpretación. Su salto a la fama se produjo en 2010 con su papel protagonista en la serie de ficción Tierra de Lobos, donde interpretó a Almudena Lobo durante las tres temporadas que duró la producción.

A lo largo de su carrera, Silvia ha participado en exitosas series de televisión como Amar es para siempre, donde encarnó a Alejandra Torrijos, y en otras producciones como Tiempos de guerra, La que se avecina, y Buscando el norte. Su debut en el cine llegó en 2014 con Musarañas, donde compartió cartel con Nadia de Santiago y Macarena Gómez. Desde entonces, ha trabajado en otras películas destacadas como Es por tu bien (2017), Durante la tormenta (2018) y Veneciafrenia (2022), dirigida por Álex de la Iglesia.