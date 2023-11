¿Qué ha sido de Juan Tamariz, el mago de la TV más incombustible?

Su hija Ana presenta una vela doble solidaria que homenajea a su padre y que ayudará a cumplir los deseos de niños enfermos

En el fascinante mundo de la magia, existe un nombre que resuena con una fuerza inigualable en la televisión española: Juan Tamariz. Este ilusionista, cuyo encanto y destreza han dejado boquiabiertos a públicos de todas las edades, se ha convertido en un ícono indiscutible de la magia televisiva.

A lo largo de los años, su presencia magnética y su habilidad para desafiar las leyes de la realidad han dejado una marca indeleble en la historia de la ilusión.

Juan Tamariz descubrió la magia con tan solo 4 años, cuando sus padres lo llevaron a un espectáculo y se quedó prendado de la técnica del mago. Ahora, a sus 81 años, podemos decir que es un mago incombustible que ha escrito más de 20 libros acerca de magia, prestidigitación e ilusionismo, siendo pionero de muchos trucos y espectáculos.

A su edad actual, podemos decir que Juan Mariz tiene manos deformadas por manejar durante tantos años las cartas. Sin embargo, su cerebro permanece intacto y no pretende jubilarse, al menos no por ahora. Ya lo dijo hace algún tiempo, cuando acababa de cumplir 73 años: "dentro de 30 años, cuando cumpla los 103, me retiro de la escena. Haré magia, pero en casa".

El mago ahora es noticia porque su hija Ana, directora de la Escuela de Magia de Madrid, ha presentado una vela doble solidaria con un doble objetivo: homenajear la figura de su padre, clave en la magia e ilusionismo español, y ayudar a los niños enfermos a cumplir sus deseos.