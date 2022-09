¿Qué ha sido de Frankie Muniz? La vida actual del protagonista de Malcolm in the middle

El actor dejó el mundo de la interpretación para pilotar coches y hacer sus pinitos en la música En 2004, participó en la Toyota Pro/Celebrity Race

Ahora que Malcolm in the middle ha llegado a Disney Plus, es buen momento para recordar qué ha sido de su protagonista, el joven actor Frankie Muniz. No obstante, él fue uno de los responsables del triunfo de esta sitcom tan particular que enganchó a toda una generación. ¿Sabías que se alejó del mundo de la interpretación para adentrarse en campos completamente diferentes?

Frankie Muniz probó suerte como piloto de coches

Tras grabar la sexta temporada de Malcolm in the middle, la cual fue un fracaso de audiencias, y probar suerte con My sexiest year o Extreme movie, el actor abandonó la interpretación y probó suerte como piloto de coches en carreras: en 2004 participó en la Toyota Pro/Celebrity Race (donde quedó séptimo), y un año más tarde mejoró su posición hasta conseguir la medalla de bronce.

También fue batería en una banda de música

Pero las carreras tampoco durarían para siempre, y Frankie Muniz era un joven trabajador: por esta razón, fue batería de Kinsfoil, un grupo que abandonó al poco tiempo, aunque sin alejarse demasiado: se transformó en su manager. Pero en 2017 le detectaron amnesia, y el joven intérprete lo confesó al público: había escenas de Malcolm in the middle que no recordaba.

Entre tanto, Frankie Muniz ha aparecido en películas como Sharknado 3 o series tales como Los misterios de Laura o Harley Quinn, sin tener un papel protagonista, pero sin alejarse demasiado de la industria que le vio nacer.