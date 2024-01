Así ha sido el duro cara a cara de Andrea y Álvaro en la primera hoguera de confrontación

La séptima edición de 'La Isla de las Tentaciones' ha empezado muy movida, ya que e se vivió el abandono de una de las parejas: Rober y Alba Casillas. No ha sido la única que se ha despedido del programa, y es que Andrea, la pareja de Álvaro, se vio superada por la situación y decidió volver a Málaga.

Álvaro ha asegurado que se siente decepcionado con su pareja: "Es duro ver a tu pareja como te reprocha cosas, como se va, como no te pide ni una explicación. No la comprendo la verdad. En casa suele pasar lo mismo, se enciende y dice barbaridades (...) Yo creo que no he hecho nada malo como para que esté así conmigo".

Tras esto, Andrea ha entrado muy enfadada para dar comienzo a la primera hoguera de confrontación del programa: "¿Ya entras con esa cara de cachorrito? ¿Qué has hecho ya? Cuéntame antes de que vea imágenes", le ha dicho al chico.

A esto, Álvaro ha asegurado que no ha hecho nada que le pueda afectar a ella: "Me he dejado llevar con todo el mundo, he jugado a los juegos, a ninguno que te pueda hacer ningún daño (...) No me he quedado en una esquina como un perro faldero como tú quieres".

Andrea ha afirmado que lo ha pasado muy mal, que ha sido una experiencia muy dura y que considera que su pareja le ha faltado el respeto. Tras esto, Álvaro ha abandonado la hoguera muy cabreado, aunque ha vuelto al poco rato.

Sandra Barneda ha querido que los concursantes se abrieran y dijeran lo que piensan desde el corazón, algo a lo que el chico ha accedido, pero la joven no: "A pesar de lo que he vivido estos días, siempre he pensado en ti. Quería sentirte al lado y no podía. Estaba pensando nada más que en ti, en lo que teníamos pensado de futuro", ha declarado Álvaro.

Andrea ha asegurado que no se cree las palabras de su pareja y ha asegurado que se quiere ir sola, poniendo fin a su relación. Aun así, ha explicado que será capaz de perdonarle en un futuro: "Sí, pero nuestra relación no es sana. Llevo dos años sin levantar cabeza y ahora voy a levantarla por fin (...) Me ha recordado quién soy, que es lo que me llevo de esto".

Álvaro, por su parte, también ha comentado que quiere abandonar la experiencia solo, pero que quiere todo lo mejor para ella: "A pesar de todo lo que ha pasado le deseo lo mejor. Me sabe mal, pero si ella no es feliz, no va a hacerme feliz a mí".