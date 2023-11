Así ha sido el cambio físico de Juan Díaz, el hijo de Juan Guerra en 'Aquí no hay quien viva'

Juan Díaz ha participado en otras series como 'Servir y proteger' y 'Cuéntame cómo pasó'

Aquí no hay quien viva es una serie tan coral, que muchas veces olvidamos a personajes que un buen día nos conquistaron. No fue el caso de Álex Guerra, el hijo de Juan Guerra al que interpretó durante varias temporadas el actor Juan Díaz.

A pesar de que el actor hizo lo que pudo con el personaje, rápidamente el papel se convirtió en uno de los menos queridos por la audiencia. ¿Cómo ha cambiado el intérprete y qué ha sido de él?

Qué ha sido de Juan Díaz, el hijo de Juan Guerra en ANHQV

Si bien han pasado 2 décadas desde que Aquí no hay quien viva se estrenase en Antena 3, la serie aún es muy consumida en plataformas de streaming como ATRESplayer Premium o Netflix. Si te preguntas qué ha sido de Juan Díaz, quien diera vida a Álex Guerra, podemos comprobar a través de sus últimas imágenes que físicamente no ha cambiado demasiado: sigue tiendo la misma cara de 'niño malo' que antaño, aunque ahora tenga 46 años.

En lo profesional, recordamos que Juan Díaz empezó a trabajar en Aquí no hay quien viva en la serie Hermanos de leche, en 195. Antes de Aquí no hay quien viva ya había participado en varias películas, y después de la mítica comedia de Antena 3, le hemos visto en La que se avecina (tan solo en un episodio), en Sin tetas no hay paraíso y en Servir y proteger.

'Sin tetas no hay paraíso' fue un proyecto que le dio muchas alegrías porque la Unión de Actores le nominó a mejor actor de reparto en televisión por su papel.