Así ha sido el brutal cambio físico del Erik Per Sullivan, Dewey en Malcolm in the Middle

El actor interpretó a Dewey en la mítica serie, pero abandonó la profesión Erik Per Sullivan no parece él como podrás comprobar en esta imagen

¿Cuántos juguetes rotos han acabado marchándose de la industria cinematográfica y televisiva en cuanto han tenido oportunidad? Hay muchisímos casos, pero los fans de Malcolm in the Middle recordarán a Erik Per Sullivan, el actor que interpretaba al joven Dewey en la mítica sitcom familiar. Un personaje tan inteligente como su hermano mayor, aunque considerado por sus seres queridos como la oveja negra.

Sin embargo, Dewey era maravilloso, y quizás se haya convertido en el personaje más querido de Malcolm in the Middle ahora que ha pasado el tiempo. El problema es que 17 años después del último capítulos de la comedia, es imposible reconocer a Erik Per Sullivan por el sorprendente cambio físico que ha protagonizado el joven desde entonces.

¡Feliz cumpleaños a Erik Per Sullivan! 😍🎬 Y sí... cumple 30 años. pic.twitter.com/ze6TwxCwNy — Revista La Máquina (@lamaquinamedio) 12 de julio de 2021

Su carrera sería brillante cuando era pequeño, pero una vez creció, decidió dejar el mundo de la actuación: desde entonces, han pasado 13 años. Y tampoco ha asistido al reencuentro de los actores de Malcolm in the Middle que tuvo lugar en plena pandemia a través de Zoom.

Menos mal que en los últimos meses se ha dejado fotografiar y sus imágenes circulan por redes sociales para convertirnos en testigos de esta inesperada transformación física.