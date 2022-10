Shakira y Piqué, protagonistas de un nuevo programa de televisión

RTVE prepara Anillos de oro, un programa centrado en grandes parejas y matrimonios Según La Razón, una de las entregas abordará la ruptura de Piqué y Shakira

RTVE intenta por todos los medios remodelar su parrilla de programación, completamente desfasada y desconectada de la audiencia. Uno de sus futuros proyectos, tal y cómo ha podido conocer en exclusiva La Razón, es Anillos de oro, un programa muy parecido a Lazos de sangre (podría funcionar a modo de spin-off), producido por Tesseo y centrado en las grandes parejas y matrimonios del panorama social nacional.

El citado periódico, además, asegura que una de sus entregas se centrará en la ruptura de Shakira y Gerard Piqué, una de las noticias bombas de los últimos meses, aportando entrevistas y testimonios a personas muy cercanas al círculo personal de la pareja. Eso sí, una de las ex parejas del jugador del F.C. Barcelona ha rechazado hablar con la producción, y prefiere mantenerse al margen.

Por su parte, RTVE no se ha pronunciado acerca de Anillos de oro, por lo que el programa, al menos de forma oficial, no está confirmado, pero es cuestión de tiempo que el ente público lo revele al público. Tampoco hay noticias acerca de su fecha de estreno, pero probablemente su primera entrega no vea la luz hasta principios de 2023.