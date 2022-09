¿Seguirá Cristóbal Soria en El Chiringuito de Jugones?

El colaborador volvió a El Chiringuito de Jugones para confirmar si seguiría en el programa Se marchó antes del partido Atlético-Real Madrid, y no ha vuelto hasta ahora

"No es fácil, Pedrerol. No es fácil. Te lo digo de verdad. Hemos hablado esta semana algunos días, se ha dicho que hemos de dejarnos de seguir en redes, que si Florentino me ha echado del programa, que si Ferreras...". Con estas palabras, Cristóbal Soria respondía a todos aquellos que aseguran que está despedido de El Chiringuito de Jugones, y lo ha hecho en el mismo plató en el que colaboraba hasta antes del Atlético-Real Madrid.

Pero el Gordo llegó a continuación: admitió que Florentino le tiene vetado: "una cosa es que me vete cuando él esté aquí, y otra cosa es que...". Josep Pedrerol, para quitarle hierro al asunto, lanzó un: "te veto yo, tranquilo" que provocó inmediatamente la risa de todos los presentes, añadiendo que "Florentino ni sabe quién viene, ni quien no viene. Soy yo".

Acto seguido, Cristóbal Soria continuó con su discurso: "pero se han dicho tantas barbaridades, tantas cosas, que no salgo de mi asombro. Pero insisto en que siempre amanece y ese cariño que he recibido de la gente, esas cientos de llamadas, de la cantidad de gente que me ha escrito, que se siente totalmente identificado conmigo... Me han sentado bien y me van a seguir haciendo más fuerte". Finalmente, pidió a Pedrerol, casi al borde del llanto, poder seguir a El Chiringuito de Jugones.