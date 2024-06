Las sorprendentes secuelas de ‘Supervivientes’ de Miri Pérez-Cabrero que han dejado parado a Jorge Javier

Tras su paso por ‘Supervivientes 2024’, Miri Pérez-Cabrero ha vuelto al plató para una entrevista con Jorge Javier Vázquez. Durante la conversación la influencer habló acerca de su experiencia a lo largo de los tres meses que participó en el programa. Y es que, según ha mostrado, aún tiene secuelas físicas, que se hizo al “coger centollos”.

Miri señalaba con orgullo que fue “la única mujer que ha cogido centollos” a lo largo del programa. Al mostrarle las marcas de sus manos y piernas a Jorge Javier, este se quedó sin palabras. Sin embargo, el presentador no dudó en hablar sobre el cambio físico de Miri, quien terminó la experiencia mucho más delgada y con un tono de piel mucho más bronceado.

Además de hablar sobre las secuelas, Miri también reflexionó sobre su experiencia en el programa. Expresó su frustración por no llegar a la final, pero habló con orgullo del crecimiento personal que le brindó. “No he ganado, pero he ganado a Miri dentro de 'Supervivientes'. Me fui siendo súper insegura, pero aprendí a estar sola y a ser fuerte”, comentó, resaltando una de las mayores lecciones que se lleva del concurso.

Durante la entrevista, Miri también respondió a las críticas de sus compañeros que la acusaron de ser "gafe" por no ganar ningún juego de recompensa. Con firmeza, defendió su esfuerzo: "yo todo mi empeño lo he puesto. Quizá el resto podría ser que fueran un poco gafes. Su energía con la mía no cuadra”. Sin reparos, dijo: “Que se lo coman. Me importa un pepino”.